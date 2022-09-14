مباشر - مؤتمر مرتضى: طالبت ممدوح عباس بمواجهتي.. وسأتصدى للمتجاوزين
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 13:24
كتب : FilGoal
يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في النادي اليوم الأربعاء للكشف عن مستجدات النادي والصفقات.
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1:25 تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقه له لدى النادي ولكنه لم يحضر
1:23 لم يتقدم أي مرشح على مقعد نائب الرئيس حتى الآن بعد فتح باب الترشح لسبعة أيام
1:20 نرفض التجاوزات من أي فرد وسنتصدى لجميع المتطاولين بالقانون، سأتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقي وحق الزمالك
1:15 طالبت ممدوح عباس بمواجهتي وإثبات أن له مستحقات لدى الزمالك ولكن تهرّب مني، فتحنا صفحة جديدة مع الجميع في الفترة الماضية بلا استثناء حتى المشطوبين من عضوية النادي قبل ذلك
1:10 بداية المؤتمر
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