مباشر - مؤتمر مرتضى: طالبت ممدوح عباس بمواجهتي.. وسأتصدى للمتجاوزين

يعقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا في النادي اليوم الأربعاء للكشف عن مستجدات النادي والصفقات.

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1:25 تحديت ممدوح عباس للحضور إلى مقر النادي اليوم والتقدم بما يفيد بأحقيته في الحصول على مبالغ مالية مستحقه له لدى النادي ولكنه لم يحضر

1:23 لم يتقدم أي مرشح على مقعد نائب الرئيس حتى الآن بعد فتح باب الترشح لسبعة أيام

1:20 نرفض التجاوزات من أي فرد وسنتصدى لجميع المتطاولين بالقانون، سأتقدم ببلاغات ضد المتجاوزين في حقي وحق الزمالك

1:15 طالبت ممدوح عباس بمواجهتي وإثبات أن له مستحقات لدى الزمالك ولكن تهرّب مني، فتحنا صفحة جديدة مع الجميع في الفترة الماضية بلا استثناء حتى المشطوبين من عضوية النادي قبل ذلك

1:10 بداية المؤتمر