مدرب نهضة البركان: التدريب في مصر؟ تلقيب اتصالات من البعض لتدريب الزمالك سابقا

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 12:05

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة - نهضة بركان

اعترف عبد الحق بن شيخة المدير الفني لـ نهضة البركان المغربي أنّ نادي الزمالك تواصل معه من أجل تدريب الفريق.

وتوج نهضة البركان بكأس السوبر الإفريقي بعد الفوز أمام الوداد بهدفين لهدف لأول مرة في تاريخه في المباراة التي أقيمت على ملعب مولاي عبد الله في المغرب.

وقال عبد الحق بن شيخة عبر أون تايم سبورتس1: " تدريب أحد الأندية المصرية؟ شرف كبير لي، وكان هناك بالفعل اتصالات من البعض لتدريب الزمالك في وقت سابق عندما كنت مدربا لـ نادي الإفريقي التونسي".

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وعن كواليس التتويج بالسوب، أوضح "نمتلك لاعبين ذي مستوى عالي لذلك كانت المهمة سهلة. رأينا المباراة فاصلة والجميع كان على قدر المستوى".

وأكمل "نحن قدمنا مباراة تليق بسمعة الكرة المغربية، فوز الوداد بدوري الأبطال ونهضة بركان بالكونفدرالية يؤكد قوة البطولة المغربية بالفعل على مستوى القارة الإفريقية".

وواصل "نحن نطمح للحصول على لقب الدوري المغربي، لأن نهضة البركان لديه هيكلة ونظام لم أراه في بعض الاندية الفرنسية، في الـ10 سنوات الأخيرة حصل على 5 كؤوس، ويسير بشكل تصاعدي".

ويتولى عبد الحق بن شيخة تدريب نهضة البركان منذ أغسطس الماضي.

ويمتلك المدرب صاحب الـ 58 عاما مسيرة تدريبية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات، ربما أبرزها مع الرجاء المغربي والإفريقي التونسي ووفاق سطيف الجزائري.

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