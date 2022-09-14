خبر في الجول – تفاصيل أزمة الإسماعيلي و هيلدر كريستوفاو.. وإجراء قانوني منتظر

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 11:49

كتب : حامد وجدي

هيلدر كريستافاو

يدرس البرتغالي هيلدر كريستوفاو التقدم بشكوى ضد النادي الإسماعيلي بعد التراجع عن التعاقد معه.

وحذف الإسماعيلي مقطع فيديو تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا للفريق بعد ساعات من نشر مقطع فيديو تقديم المدرب الذي ظهر فيه وهو يوقع على عقود تدريب الدراويش.

المدرب المصري محمود عباس سبق له العمل مع هيلدر كريستوفاو في تجربتي الاتفاق والحزم بالدوري السعودي.

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ومنح المدرب البرتغالي لـ عباس حق التحدث عن تفاصيل ما حدث بينه وبين الإسماعيلي وخطوته المقبلة، حسب تأكيدات المدرب البرتغالي لـFilGoal.com.

وقال محمود عباس لـ FilGoal.com: "حدثت محادثات بين رئيس الإسماعيلي ووكيل المدرب وتم الاتفاق على التفاصيل، وطلب منه مقطع فيديو لتوقيع العقود وتقديمه للجمهور".

وأضاف "المدرب كان سعيد جدا وبدأ في الحديث عن تكوين جهازه المعاون وطلب مني التواجد معه لكني مرتبط بعقد في أحد أندية الدوري السعودي".

وواصل " فوجئت بعدها باتصال هاتفي من المدرب أبلغني من خلاله اعتذار رئيس الإسماعيلي عن عدم تنفيذ الاتفاق بسبب وجود ضغوطات على النادي والتزامات تتعلق بقضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأردف "المدرب وقع على عقد لمدة 3 سنوات وكان متحمسا للغاية ونفى اختلافه حول أي أمور مادية".

وشدد "هيلدر محبط بعد ما حدث ويدرس في الوقت الحالي مع المحامي الخاص به الإجراء القانوني اللازم".

وأوضح "المدرب البرتغالي وصلته أخبار خاطئة حول ضعف سيرته الذاتية وأن وكيل أعماله خدع الإسماعيلي وأبلغهم بحصوله على بطولة مع نادي الاتفاق السعودي وهذا لم يحدث".

وكشف "المدرب البرتغالي درب عدد كبير من النجوم يلعبون الآن في الدوري الإنجليزي على رأسهم جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، إضافة إلى نتائجه الجيدة مع النصر قبل تسلم روي فيتوريا المهمة منه والتتويج بلقب الدوري السعودي نهاية الموسم".

وتابع " كريستوفاو مدرب اسم كبير جدا ودرب فريق الرديف بنادي بنفيكا لمدة 5 سنوات كذلك تولى تدريب النصر السعودي أحد أكبر أندية الشرق الأوسط كما تلقى عروضا من إنبي والاتحاد السكندري في وقت سابق".

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كريستوفاو البالغ من العمر 51 عاما سبق له العمل في المنطقة العربية.

وبدأ كريستوفاو مسيرته التدريبية في 2009 مع فريق إشتوريل البرتغالي.

وعمل أيضا كمدرب للفريق الثاني لبنفيكا، ومدربا في النصر السعودي.

كذلك عمل مدربا للاتفاق السعودي والحزم السعودي، ودونيسكا ستريدا السلوفاكي.

هيلدر كريستوفاو الإسماعيلي
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