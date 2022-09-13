مباشر دوري الأبطال – ليفركوزن (0)-(0) أتليتكو.. مارسيليا (0)-(1) فرانكفورت.. جووول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

كلوب بروج

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المجموعة الثانية

باير ليفركوزن X أتليتكو مدريد

بورتو X كلوب بروج

ق52 أضاف أولسن الهدف اثلالث لناديكلوب بروج في شباك بورتو

ق47 كمال الدين سواه يسجل الهدف الثاني لكلوب بروج

نهاية الشوط الأول

ق15 فيران جوتجلا يسجل الهدف الأول لكلوب بروج في شباك مبورتو

انطلاق المباراة

المجموعة الرابعة

ق43 جيسبر ليندستروم يسجل الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت

انطلاق المباراة

مارسيليا X إنتراخت فرانكفورت

دوري أبطال أوروبا أتليتكو مدريد مارسيليا
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