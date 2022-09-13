مباشر دوري الأبطال – ليفركوزن (0)-(0) أتليتكو.. مارسيليا (0)-(1) فرانكفورت.. جووول
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا
المجموعة الثانية
باير ليفركوزن X أتليتكو مدريد
بورتو X كلوب بروج
ق52 أضاف أولسن الهدف اثلالث لناديكلوب بروج في شباك بورتو
ق47 كمال الدين سواه يسجل الهدف الثاني لكلوب بروج
نهاية الشوط الأول
ق15 فيران جوتجلا يسجل الهدف الأول لكلوب بروج في شباك مبورتو
انطلاق المباراة
المجموعة الرابعة
ق43 جيسبر ليندستروم يسجل الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت
انطلاق المباراة
مارسيليا X إنتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
إنزاجي: إنتر حقق ما لم يفعله فريق إيطالي من قبل.. وموعد عودة لوكاكو صلاح يكسر الصيام أمام أياكس ويحقق رقما قياسيا جديدا سبورتنج لشبونة يفوز على توتنام في الوقت القاتل بـ أبطال أوروبا إنتر يكتفي بهدفين في شباك فيكتوريا بلزن في أبطال أوروبا مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (2) - (0) برشلونة.. القائم يحرم جافي من هدف أول مباشر دوري الأبطال - ليفربول (1) - (1) أياكس.. تغييران في صفوف الريدز تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام خماسي وسط قوي ضد برشلونة تشكيل برشلونة - ألونسو أساسي لأول مرة.. وكريستينسن في الدفاع أمام بايرن ميونيخ