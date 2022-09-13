انتهت دوري الأبطال – ليفركوزن (2)-(0) أتليتكو.. مارسيليا (0)-(1) فرانكفورت.. صافرة النهاية

فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج

بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب

ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى

تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص

رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس

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