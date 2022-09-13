انتهت دوري الأبطال – ليفركوزن (2)-(0) أتليتكو.. مارسيليا (0)-(1) فرانكفورت.. صافرة النهاية
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
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المجموعة الثانية
باير ليفركوزن X أتليتكو مدريد
نهاية المباراة
ق87 موسى ديابي يسجل الهدف الثاني لبايرن ليفركوزن
ق84 روبرت أندريش يسجل الهدف الأول لبايرن ليفركوزن
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بورتو X كلوب بروج
نهاية المباراة
ق89 أنطونيو نوسا يسجل الهدف الرابع لـ كلوب بروج البلجيكي
ق52 أضاف أولسن الهدف اثلالث لناديكلوب بروج في شباك بورتو
ق47 كمال الدين سواه يسجل الهدف الثاني لكلوب بروج
نهاية الشوط الأول
ق15 فيران جوتجلا يسجل الهدف الأول لكلوب بروج في شباك مبورتو
انطلاق المباراة
المجموعة الرابعة
مارسيليا X إنتراخت فرانكفورت
نهاية المباراة
ق43 جيسبر ليندستروم يسجل الهدف الأول لـ آينتراخت فرانكفورت
انطلاق المباراة
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فان دايك: كان يجب أن نظهر ردة فعل.. ولا نستمع لما يقال عنا في الخارج بيدري: النتيجة مؤلمة ونستحق نقطة على الأقل.. وفوز بايرن لا يعكس ما قدمناه في الملعب ماتيب: حاولنا الفوز منذ الدقيقة الأولى.. ولم أكن متأكدا من تجاوز الرٍأسية لخط المرمى تشافي: كنا أفضل من بايرن ودفعنا ثمن إهدار الفرص رقم قياسي وكسر الصيام.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام أياكس خسارة أتليتكو مدريد أمام باير ليفركوزن.. وبروج يكتسح بورتو برباعية في أبطال أوروبا بشق الأنفس.. ليفربول يتجاوز عقبة أياكس في ليلة عودة صلاح للتسجيل لا مكان للثأر.. بايرن يُجهز على برشلونة في 4 دقائق
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