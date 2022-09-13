مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (2) - (0) برشلونة.. القائم يحرم جافي من هدف أول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

لوكاس هيرنانديز - بايرن ميونيخ وبرشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ وبرشلونة التي تقام في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ق63: يا ربااااه جافي يهدر فرصة تقليص النتيجة بعد ضربه لمصيدة التسلل وتسديده للكرة وارتطمت بالقائم الأيمن.

ق61: تبديلان لبرشلونة بمشاركة فرينكي يد يونج بدلا من جافي، وفيران توريس بدلا من رافينيا.

ق54: جووووووووووووووول ثااااااااااان لبايرن بعد مراوغة رائعة من ساني وتسديدة زاحفة بيمناه.

ق51: جووووووووووول أووووووول لبايرن عن طريق لوكاس هيرنانديز برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية من كيميتش.

ق46: تسديدة قوية من رافينيا مرت بجوار مرمى بايرن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: ليفاندوفسكي يتباطأ في تسديد الكرة ومزراوي يشتتها سريعا.

ق31: تسديدة قوية للغاية من مارسيل سابيتزر مرت بجوار المرمى.

ق26: تسديدة زاحفة من رافينيا مرت بجوار مرمى بايرن بقليل.

ق21: تبديل أول اضطراري لبايرن بمشاركة نصير مزراوي بدلا من بافارد للإصابة.

ق21: نوير يتألق جددا ويحرم ليفاندوفسكي من هدف أول بعد رأسية قوية.

ق18: يا رباااااه انفراد تام من ليفاندوفسكي بعد عرضية من جافي لكن تسديدة المهاجم البولندي مرت لخارج الملعب.

ق9: نوير يتألق ويتصدى لتسديدة زاحفة من بيدري بعد مراوغتين رائعتين.

انطلاق المباراة.

بايرن ميونيخ برشلونة دوري أبطال أوروبا
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