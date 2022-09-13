مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ (2) - (0) برشلونة.. القائم يحرم جافي من هدف أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ وبرشلونة التي تقام في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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ق81: تبديل لبرشلونة بمشاركة أنسو فاتي بدلا من ديمبيلي، وفرانك كيسي بدلا من بوسكيتس.

ق80: تبديلان لبايرن بخروج ساني ومشاركة ماتياس تيلو، وخروج جمال موسيالا ومشاركة ريان جرافينبيرش.

ق69: تبديل لبايرن بمشاركة جنابري بدلا من ماني.

ق63: يا ربااااه جافي يهدر فرصة تقليص النتيجة بعد ضربه لمصيدة التسلل وتسديده للكرة وارتطمت بالقائم الأيمن.

ق61: تبديلان لبرشلونة بمشاركة فرينكي يد يونج بدلا من جافي، وفيران توريس بدلا من رافينيا.

ق54: جووووووووووووووول ثااااااااااان لبايرن بعد مراوغة رائعة من ساني وتسديدة زاحفة بيمناه.

ق50: جووووووووووول أووووووول لبايرن عن طريق لوكاس هيرنانديز برأسية بعد عرضية من ركلة ركنية من كيميتش.

ق46: تسديدة قوية من رافينيا مرت بجوار مرمى بايرن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تبديل لبايرن بمشاركة ليون جوريتزكا بدلا من سابيتزر.

ق45: دقيقة وحيدة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق42: ليفاندوفسكي يتباطأ في تسديد الكرة ومزراوي يشتتها سريعا.

ق31: تسديدة قوية للغاية من مارسيل سابيتزر مرت بجوار المرمى.

ق26: تسديدة زاحفة من رافينيا مرت بجوار مرمى بايرن بقليل.

ق21: تبديل أول اضطراري لبايرن بمشاركة نصير مزراوي بدلا من بافارد للإصابة.

ق21: نوير يتألق جددا ويحرم ليفاندوفسكي من هدف أول بعد رأسية قوية.

ق18: يا رباااااه انفراد تام من ليفاندوفسكي بعد عرضية من جافي لكن تسديدة المهاجم البولندي مرت لخارج الملعب.

ق9: نوير يتألق ويتصدى لتسديدة زاحفة من بيدري بعد مراوغتين رائعتين.

انطلاق المباراة.