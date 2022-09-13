مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ ضد برشلونة
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:38
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي بايرن ميونيخ وبرشلونة التي تقام في ملعب أليانز آرينا في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
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