مباشر دوري الأبطال - ليفربول (1) - (1) أياكس.. تغييران في صفوف الريدز

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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ق53: تسديدة من إيليوت يتصدى لها الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: رأسية جديدة من فان دايك يتصدى لها الحارس

ق42: الحارس يتصدى على مرتين من أمام أرنولد

ق32: الثاني يضيع، رأسية من فان دايك والحارس يتصدى وتصطدم بالمدافع وتعود له من جديد

ق27: جووووووووول التعادل عن طريق محمد قدوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين أليسون

ق20: العارضة تمنع التعادل من ألفاريز والحكم يحتسب تسلل

ق17: جووووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ديوجو جوتا وتسديدة يسارية قوية

بداية المباراة