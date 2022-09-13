مباشر دوري الأبطال - ليفربول (1) - (1) أياكس.. تغييران في صفوف الريدز
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
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ق53: تسديدة من إيليوت يتصدى لها الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: رأسية جديدة من فان دايك يتصدى لها الحارس
ق42: الحارس يتصدى على مرتين من أمام أرنولد
ق32: الثاني يضيع، رأسية من فان دايك والحارس يتصدى وتصطدم بالمدافع وتعود له من جديد
ق27: جووووووووول التعادل عن طريق محمد قدوس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين أليسون
ق20: العارضة تمنع التعادل من ألفاريز والحكم يحتسب تسلل
ق17: جووووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من ديوجو جوتا وتسديدة يسارية قوية
بداية المباراة
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