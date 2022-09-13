مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد أياكس
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
------------------------------------------
المباراة تبدأ في تمام التاسعة مساء
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال – ليفركوزن ضد أتليتكو.. مارسيليا أمام كلوب بروج دوري أبطال أوروبا - إنتر يكتفي بهدفين في شباك فيكتوريا بلزن مباشر دوري الأبطال – بايرن ميونيخ ضد برشلونة تشكيل بايرن – ماني مهاجم وحيد أمام خماسي وسط قوي ضد برشلونة تشكيل برشلونة - ألونسو أساسي لأول مرة.. وكريستينسن في الدفاع أمام بايرن ميونيخ تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. وعودة الثلاثي المصاب أمام أياكس مؤتمر جورجينيو: بوتر صاحب فكر مختلف وما حدث فاجئ الجميع يويفا يرفض طلب الأندية البريطانية بعزف النشيد الوطني في دوري أبطال أوروبا