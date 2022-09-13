مباشر دوري الأبطال - ليفربول ضد أياكس

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وأياكس في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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المباراة تبدأ في تمام التاسعة مساء

دوري أبطال أوروبا ليفربول أياكس محمد صلاح
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