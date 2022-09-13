مباشر – لشبونة (0) - (0) توتنام.. فيكتوريا (0) - (1) إنتر.. جوووول أول
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:36
كتب : FilGoal
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المجموعة الرابعة
سبورتنج لشبونة X توتنام
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ق8: لوريس يتصدى أمام تسديدة نونيز
بداية المباراة
فكيتوريا بلزن X إنتر ميلان
ق20: جوووووووووووووول أول من إدين دجيكو بتسديدة يسارية لم ينجح الحارس في التصدي لها
بداية المباراة
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