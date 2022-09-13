استراحة – لشبونة (0) - (0) توتنام.. فيكتوريا (0) - (1) إنتر.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

توتنام ومارسيليا

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المجموعة الرابعة

سبورتنج لشبونة X توتنام

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

استراحة

ق28: هدف غير محتسب لريتشارلسون

ق8: لوريس يتصدى أمام تسديدة نونيز

بداية المباراة

فكيتوريا بلزن X إنتر ميلان

استراحة

ق20: جوووووووووووووول أول من إدين دجيكو بتسديدة يسارية لم ينجح الحارس في التصدي لها

بداية المباراة

توتنام سبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا
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