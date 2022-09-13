الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا بخوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 15:32

كتب : رضا السنباطي

الإنتاج الحربي - بيان رسمي

طالب نادي الإنتاج الحربي خوض مبارياته ليلا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وصرّح شريف شعبان مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة بشكل من أجل خوض مبارياتنا في دوري الدرجة الثانية ليلا خلال الدور الاول على ملعب استاد الاهلي we السلام".

وأضاف "وفي الدور الثاني سنخوض مبارياتنا نهارا".

أخبار متعلقة
لاعب الأهلي السابق.. محمد رزق إلى الإنتاج الحربي الدرجة الثانية - زد في الصدارة وهزيمة الإنتاج الحربي بالأربعة وهاتريك رفيق كابو كأس مصر - المفاجآت تتوالى.. خروج دجلة والإنتاج الحربي والنصر في الدرجة الثانية - انتصار الإنتاج الحربي وكفر الشيخ والألومنيوم

وتعاقد الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد المدير الفني في سوق الانتقالات الصيفية مع كل من:

محمد البشبيشي من الاتصالات

محمد موسى من طنطا

أحمد العش من الأوليمبي

محمود صلاح من طنطا

إيهاب فؤاد من الترسانة

كارفالا من أبو قير للأسمدة

محمد ريعو من السكة الحديد

فتحي مجدي من السكة الحديد

عبد الله السنجهاوي من زد

عمار شحاته من زد

احمد عبد الفتاح حارس المصري بالسلوم

حسن زكريا من بنها

أحمد هريسة من بلدية

محمود صالح من بورتو

رضا صلاح من الترسانة

محمود جبر من الترسانة (إعارة)

باسم عبد العزيز من المصري بالسلوم

محمد رزق أسوان

واحتل الإنتاج الحربي الموسم الماضي المركز العاشر في مجموعة القاهرة برصيد 40 نقطة.

الإنتاج الحربي الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية - بتروجت يعلن قائمته الأولية لموسم 2022-2023 الدرجة الثانية - السكة الحديد يتعاقد مع لاعب الأهلي وسيراميكا كليوباترا السابق بسبب إيقاف القيد وعدم التجهيز السليم.. عيد مرازيق يستقيل من تدريب المقاصة تعديل موعد قرعة دوري الدرجة الثانية استاد القاهرة يوافق على استضافة مباريات وادي دجلة وزد جمعة مشهور يعلن عبر في الجول رحيله عن المصرية للاتصالات الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة الدرجة الثانية - العبور يعلن 4 صفقات تمهيدا للمشاركة الأولى في تاريخه
أخر الأخبار
مؤتمر روديجير: حاولت إيذاء فينيسيوس عندما كان خصمي.. واللعب مع ريال مدريد في الأبطال امتياز مطلق 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا بخوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول 18 دقيقة | الدرجة الثانية
ليكيب: تجديد عقد ميسي مع باريس سان جيرمان "أمر عاجل" 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يعين عبد الله درويش مديرا رياضيا للنادي 59 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أنشيلوتي - عن موعد عودة بنزيمة.. وخطورة مهاجمي لايبزيج ساعة | الكرة الأوروبية
روب بيدج مستمر مع منتخب ويلز حتى 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - بمشاركة الأهلي والاتحاد.. تعرف على قرعة البطولة العربية للرجال ساعة | كرة سلة
معلول والجزيري والمثلوثي ضمن قائمة تونس لمواجهة البرازيل ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة