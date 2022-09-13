الدرجة الثانية - الإنتاج الحربي لـ في الجول: طالبنا بخوض مبارياتنا ليلا بالدور الأول

طالب نادي الإنتاج الحربي خوض مبارياته ليلا في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل.

وصرّح شريف شعبان مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة بشكل من أجل خوض مبارياتنا في دوري الدرجة الثانية ليلا خلال الدور الاول على ملعب استاد الاهلي we السلام".

وأضاف "وفي الدور الثاني سنخوض مبارياتنا نهارا".

وتعاقد الفريق الذي يقوده عبد الناصر محمد المدير الفني في سوق الانتقالات الصيفية مع كل من:

محمد البشبيشي من الاتصالات

محمد موسى من طنطا

أحمد العش من الأوليمبي

محمود صلاح من طنطا

إيهاب فؤاد من الترسانة

كارفالا من أبو قير للأسمدة

محمد ريعو من السكة الحديد

فتحي مجدي من السكة الحديد

عبد الله السنجهاوي من زد

عمار شحاته من زد

احمد عبد الفتاح حارس المصري بالسلوم

حسن زكريا من بنها

أحمد هريسة من بلدية

محمود صالح من بورتو

رضا صلاح من الترسانة

محمود جبر من الترسانة (إعارة)

باسم عبد العزيز من المصري بالسلوم

محمد رزق أسوان

واحتل الإنتاج الحربي الموسم الماضي المركز العاشر في مجموعة القاهرة برصيد 40 نقطة.