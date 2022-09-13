صالح جمعة: حصلت على عديد الفرص مع الأهلي.. ونصحت عبد الله بالانضمام للأحمر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي وسيراميكا كليوباترا

شدد صالح جمعة لاعب سيراميكا كليوباترا ولاعب الأهلي السابق على أنه قد حصل على العديد من الفرص أثناء فترة لعبه مع النادي الأحمر، كما كشف عن تقديمه نصيحة لعبد الله جمعة بالانضمام للأهلي.

صالح جمعة

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
الأهلي

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "حصلت في الأهلي على فرص العديد من الناس لم يحصلوا عليها على مدار 6 سنوات ولكن حدثت العديد من المشاكل خلال تلك الفترة".

وواصل "حتى مع رحيلي تحدث معي سيد عبد الحفيظ وأخبرني أن النادي يريد مساعدتي وتلقيت عرض من الدوري التشيكي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف ولكنني أخبرته أنني أريد الرحيل نهائيا وبالفعل النادي ساعدني على ذلك بدون مشاكل وتنازلت عن مستحقاتي وحصلت على التنازل".

أخبار متعلقة
هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي أحمد الأحمر بعد الفوز بـ سوبر اليد: نعد جماهير الزمالك بالمزيد ماذا قدم تريزيجيه في هزيمة طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور رسالة وداعية من أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وجماهيره

وتابع "الرحيل عن الأهلي كان أصعب لحظات حياتي ولكن كنت أتمنى أن اجتهد في الخارج وأن أعود للمنتخب على أمل العودة في المستقبل".

وأضاف "طوال فترة وجودي في الأهلي كان هناك الكثير من الزمالك لضمي وعندما رحت عن الأهلي كان مجلس إدارة الزمالك قد تم حله وكنت سأوقع مع سموحة ولكن وجهتي اختلفت ووقعت مع سيراميكا كليوباترا".

وشدد "عبد الله تحدث معي كثيرا للانضمام للزمالك ولكن كنت أقول له أتمنى أن تنضم أنت للأهلي، والأهلي تحدث معه بالفعل قبل تجديد تعاقد علي معلول ولكن في النهاية تم تمديد عقد معلول واستمر عبد الله مع الزمالك".

وأردف "تغيرت كثيرا منذ رحيلي عن الأهلي أصبحت لاعبا مختلفا لأن سني أصبح أكبر وتفكيري أصبح مختلفا وابتعدت عن جميع المشاكل التي وقعت بها وأنا صغير السن".

وأتم صالح بالحديث عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي قائلا: "فوجئت برحيل رمضان صبحي عن الأهلي ولا اعتقد أنه فاز بأي شيء في بيراميدز سوى الأمور المادية في الأهلي كان يحظى باهتمام مهول ولكن في بيراميدز الأمر مختلف وأتمنى أن يعود للأهلي في يوم ما".

وشارك صاحب الـ 29 عاما مع سيراميكا في 12 مباراة خلال الموسم السابق بسبب الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس وخلالهم تمكن من صنع هدف واحد.

صالح جمعة الأهلي سيراميكا كليوبترا عبد الله جمعة
نرشح لكم
الصفقة الرابعة.. المصري يتعاقد مع أنتوني أوكبوتو هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي رسالة وداعية من أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وجماهيره في الجول يكشف حقيقة مفاوضات فيوتشر مع ثنائي المصري مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: إيتوجا وقع للمصري.. وخطوة قبل إعلان الصفقة شادي حسين: ارتداء قميص الأهلي حلم الملايين الإسماعيلي يعلن ضم النقاز الاتحاد السكندري يكشف عن الجهاز الفني لـ زوران مانولوفيتش
أخر الأخبار
أحمد مرتضى: الأحمر من أهم 3 رياضيين في تاريخ مصر 3 دقيقة | كرة يد
الصفقة الرابعة.. المصري يتعاقد مع أنتوني أوكبوتو 8 دقيقة | ميركاتو
صالح جمعة: حصلت على عديد الفرص مع الأهلي.. ونصحت عبد الله بالانضمام للأحمر 23 دقيقة | الكرة المصرية
هيلدر كريستوفاو مديرا فنيا لـ الإسماعيلي 38 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد الأحمر بعد الفوز بـ سوبر اليد: نعد جماهير الزمالك بالمزيد 57 دقيقة | كرة يد
ماذا قدم تريزيجيه في هزيمة طرابزون سبور أمام أضنة ديمرسبور ساعة | المحترفون
رسالة وداعية من أحمد ياسر ريان إلى الأهلي وجماهيره ساعة | الكرة المصرية
طارق حامد مرشح لأفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري السعودي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف راتب كولر في الأهلي.. وأسماء الجهاز المعاون "لاعب تونس السابق يتواجد" 2 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 3 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 4 مرتضى: سنعلن عن أقوى صفقات في تاريخ الزمالك الإثنين.. والخسارة درس لاتحاد الكرة