مصدر مقرب من ديبوي لـ في الجول: مفاوضات متقدمة لتدريب الإسماعيلي.. وشرط حاسم

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 23:20

كتب : محمد عبد العظيم

نيكولاس ديبوي - مدرب مدغشقر السابق

تقدم نادي الإسماعيلي بعرض رسمي للمدرب الفرنسي نيكولاس ديبوي المدير الفني السابق لمنتخب مدغشقر.

وقال مصدر مقرب من المدرب الفرنسي لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات متقدمة بين ديبويه والإسماعيلي".

وأضاف "المدرب طالب الإسماعيلي بأن تكون مدة التعاقد سنتين لتطبيق مشروعه".

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وتابع "هناك ترحيب من الإسماعيلي بإتمام التعاقد".

من هو نيكولاس ديبوي؟

ديبوي صاحب الـ54 عاما، أشرف على مولين يزير - القسم الرابع الفرنسي - منذ 1996 وحتى 2011، ثم عاد لتدريبه مجددا من 2012 حتى 2017.

وفي عام رحيله عن مولين يزير، تولى تدريب مدغشقر، ليجعل نفسه الاسم التدريبي الأبرز في تاريخ منتخب الجزيرة بظرف عامين فقط.

الرجل الفرنسي كان من كتب التاريخ رفقة منتخب مدغشقر بعدما قاده للمشاركة للمرة الأولى في كأس أمم إفريقيا 2019.

وأعلن الإسماعيلي في وقت سابق تعاقده مع الظهير التونسي حمدي النقاز في صفقة انتقال حر ليكون ثالث الصفقات بعد الغاني ياو أنور والايفواري عبدالقادر كوليبالي.

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