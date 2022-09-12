يد - مصدر من الزمالك: تعثر مشاركة باركر ضد الأهلي بسبب الحجز على أرصدة النادي

يشارك فريق الزمالك لكرة اليد أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر بدون محترفه الأرجنتيني جيمس باركر.

وعلم FilGoal.com أن البطاقة الدولية للاعب الأرجنتيني لم تصل إلى الاتحاد المصري حتى الآن وهو ما يعني عدم قيد اللاعب ومشاركته في المباراة.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في التاسعة من مساء اليوم الإثنين في نهائي كأس السوبر المصري.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تعثر مشاركة جيمس باركر أمام الأهلي في كأس السوبر".

وأضاف "البطاقة الدولية لجيمس باركر لم تصل إلى مصر حتى الآن".

وتابع "الزمالك لم ينجح في إتمام إجراءات التعاقد بعد الحجز على أرصدة النادي".

واختتم مصدر الزمالك تصريحاته "بات من المؤكد غياب باركر عن مواجهة الأهلي، ويسعى النادي لحل المشكلة قبل البطولتين العربية والإفريقية".

ومن المقرر انطلاق البطولة العربية في تونس خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ويمثل الزمالك مصر في البطولة ويتأهل حامل اللقب إلى منافسات كأس العالم سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية.

وتقام منافسات دوري أبطال إفريقيا في تونس خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر المقبل.