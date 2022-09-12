مباشر مؤتمر كولر - حقيقة التواصل مع فايلر.. وسبب قبول المهمة

يقدم النادي الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم.

وتعاقد النادي مع مارسيل كولر لتدريب الفريق لمدة موسمين.

وخاض الأهلي أولى تدريباته تحت قيادة كولر أمس الأحد.

============

كل ما قاله كولر في مؤتمر تقديمه:

نهاية المؤتمر

"نسعى لتجهيز أنفسنا بشكل جيد للموسم الجديد من الناحية البدنية والفنية، سأكون سعيدا لو شاهدت الجماهير في الملعب لتدعيم الفريق."

"بالطبع متاح مشاركة اللاعبين الناشئين، الأمر يتعلق بإظهار اللاعب لقدراته وإمكاناته، ويجب أن يكون لديه العقلية الخططية وتحمل الضغوطات والمنافسة ومن يكون له القدرة على ذلك بالطبع له فرصة في الفريق".

"تحدثت مع سيد عبد الحفيظ بشأن الإصابات والضغط، وأسعى خلال الفترة المقبلة للتعامل مع ذلك بين الراحة والتدريب، وستكون هناك مهمة لمدرب اللياقة البدنية لتطوير وتأهيل حالة اللاعبين".

"غيابي عن التدريب؟ عندما تعمل لمدة طويلة تحتاج إلى الراحة بعض الشيء، أجريت جراحة في الركبة بداية العام ولكننني الآن أفضل".

"لا أريد التدريب من أجل اللعب الجيد ولكن من أجل تحقيق الفوز، إذا لعبنا جيدا وحققنا الفوز فبالتأكيد سيكون الأمر أفضل".

"حضرت هنا في 1988 مع منتخب سويسرا للعب أمام مصر، الكرة الإفريقية تطورت ونشاهد أهم اللاعبين في أوروبا من إفريقيا".

"العمل لأول مرة خارج أوروبا؟ في البداية كان الأمر غريبا ولكن بعد التواصل شعرت بالاحترافية وقبلت التدريب".

"وأنا صغير لم يكن لدي شعر أبيض ولكنه ظهر الآن، وهذا يعني أنه أصبح لدي خبرة كبيرة في التعامل مع الضغط والمنافسة على كل البطولات".

"التواصل مع فايلر؟ لم يحدث، أردت أن أحصل على الانطباع الأول من قرارة نفسي وربما يحدث في المستقبل".

"إضافة عناصر أو رحيل لاعبين؟ حضرت تدريب واحد فقط، وسأبدأ في دراسة ما يحتاجه الفريق".

"لم نتخذ قرارا بشأن معسكر الفريق، سيكون هناك جلسة مع سيد عبد الحفيظ بعد المؤتمر الصحفي لاتخاذ القرار المناسب".

"بالطبع كان هناك لاعب أو آخر لفتوا نظري ولكن لا أريد تحديد أسماء والتحدث عن ذلك حاليا".

"شاهدت بعض المباريات وكان لدي إحساس جيد، ولكن يظهر أمور أكثر في الملعب مع التدريبات ورؤية اللاعبين على أرض الواقع".

"الوقت قصير جدا ولكن منذ وصولي شعرت بحب الناس للنادي".

"ما جعلني أرغب في قبول المهمة أن الأهلي من أكبر الأندية الإفريقية وكان لدي إحساس قوي بقبول العرض".

"من أكثر ما أعجبني أسئلة محمود الخطيب في أمورفنية أثناء التفاوض وهو ما أوضح فهمه لكرة القدم وأسعدني".

"كان هناك نقاشات بيني وبين أمير توفيق وخالد مرتجي وهو ما أحدث تقارب وجهات نظر".

"حدث تواصل تليفوني بين النادي ووكيلي وأبلغني برغبة الأهلي في انضمامي فحدثت مكالمة فيديو بيننا".

"أشكر مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب وشعرت بدعم النادي".

"أهم شيء هو تحقيق الفوز وهو ما نسعى إليه مع الفريق، نسعى لتقديم أفضل ما لدى اللاعبين".

"شعرت خلال التفاوض باحترافية مجلس الإدارة، ودائما ما حدثوني أن النادي هنا عائلة وهذا ما شعرت به منذ وصولي إلى القاهرة".

"سعيد بالبدء في قيادة الفريق وأتمنى السير على نفس النهج".

"أنا سعيد بوجودي معكم اليوم، وفخورون بالفريق الموجود معنا والإدارة التي تدعمنا".