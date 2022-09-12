بعد "صور الكنبة".. وزير الرياضة يوجه بإجراء الكشف الطبي للحكام الدوليين في المركز الطبي

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 - 13:03

كتب : أحمد الخولي

أشرف صبحي في ضيافة في الجول

أعلن وزارة الشباب والرياضة عن خضوع عدد من الحكام الدوليين للكشف الطبي في مركز الطب الرياضي بمدينة نصر.

وجاءت الخطوة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، وتمهيدًا لاختيار حكام القائمة الدولية.

جاء ذلك بتوجيهات من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإتاحة مركز الطب الرياضي أمام الحكام لإجراء الكشوفات الطبية اللازم بالتنسيق مع لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتأتي الخطوة بعد يوم من انتشار صور للكشف الطبي للحكام في نقابة المهن الرياضية التي أشارت جدلًا واسعًا.

وظهر في الصور عدم وجود تجهيزات طبية كافية مما أثار سخطًا بين المتابعين، ليتدخّل وزير الرياضة.

وتمنى الوزير التوفيق للحكام الدوليين وشدد على متابعته والتنسيق مع اتحاد الكرة ولجنة الحكام ورابطة الأندية المحترفة بشأن أي مستجدات.

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