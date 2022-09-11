مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(1) ساليرنيتانا.. هدف ملغي

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 20:35

كتب : FilGoal

يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة يوفنتوس ضد سالرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

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ق39. هدف ملغي ليوفنتوس عن طريق فلاهوفيتش الذي كان في موقف تسلل.

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ق17. جووول أول لساليرنيتانا عن طريق كاندريفا بمستغلا رعضية من مازوكي ليضع الكرة في الشباك.

ق7. توغل رائع من ميريتي وتسديدة أرضية ولكن يتصدى لها الحارس سيبي.

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 8:45

يوفنتوس ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
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