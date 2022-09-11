مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) مايوركا.. جوووول الأول للضيوف

بعد توقف طويل لإصابة أحد الجماهير.. برشلونة ينهي عقدة قادش ويهزمه برباعية

بعد 20 دقيقة توقف.. خروج لاعبي قادش وبرشلونة من الملعب بسبب إصابة أحد الجماهير