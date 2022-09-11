مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(1) مايوركا.. جوووول الأول للضيوف

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد مايوركا - هازارد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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ق 35: جووووول الأول لمايوركا عن طريق فيدات موريكي

ق 27: اختراق من رودريجو وتسديدة في يد الحارس

ق 13: تسديدة من توني كروس تمر جوار المرمى

ق 9: انطلاقة من فينيسيوس جونيور لكن الكرة تطول منه

انطلاق المباراة

ريال مدريد ريال مايوركا الدوري الإسباني
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