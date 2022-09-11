انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) مايوركا
الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 13:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد برباعية
ق 92: جووووول روديجير والرابع
ق 88: جووووول رودريجو والثالث
ق 72: جوووول فينيسيوس والهدف الثاني
ق 68: نزول كامافينجا بدلا من سيبايوس
ق 60: نزول مودريتش بدلا من هازارد وناتشو بدلا من ميندي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 47: جووووول فالفيردي والتعادل بطريقة رائعة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى
ق 44: تسديدة قوية من فينيسيوس تمر جوار القائم والتعادل يضيع
ق 35: جووووول الأول لمايوركا عن طريق فيدات موريكي
ق 27: اختراق من رودريجو وتسديدة في يد الحارس
ق 13: تسديدة من توني كروس تمر جوار المرمى
ق 9: انطلاقة من فينيسيوس جونيور لكن الكرة تطول منه
انطلاق المباراة