انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (4)-(1) مايوركا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 - 13:50

كتب : FilGoal

ريال مدريد - ريال مايوركا - فالفيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد برباعية

ق 92: جووووول روديجير والرابع

ق 88: جووووول رودريجو والثالث

ق 72: جوووول فينيسيوس والهدف الثاني

ق 68: نزول كامافينجا بدلا من سيبايوس

ق 60: نزول مودريتش بدلا من هازارد وناتشو بدلا من ميندي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 47: جووووول فالفيردي والتعادل بطريقة رائعة بتسديدة قوية بالقدم اليسرى

ق 44: تسديدة قوية من فينيسيوس تمر جوار القائم والتعادل يضيع

ق 35: جووووول الأول لمايوركا عن طريق فيدات موريكي

ق 27: اختراق من رودريجو وتسديدة في يد الحارس

ق 13: تسديدة من توني كروس تمر جوار المرمى

ق 9: انطلاقة من فينيسيوس جونيور لكن الكرة تطول منه

انطلاق المباراة

ريال مدريد ريال مايوركا الدوري الإسباني
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