مباشر السوبر الإفريقي - الوداد (0)-(1) نهضة بركان.. دخول أوناجم
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 20:48
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ضد نهضة بركان المغربي.
ــــــــــــــــــــــ
ق56. دخول محمد أوناجم وبن عيادة كبدلاء في الدقيقة الـ 57
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36. حمزة الحمياني يتعملق في التصدي لتسديدة من يحى جبران من داخل منطقة الجزاء.
ق32. جووووول أول لنهضة بركان برأسية عن طريق شرقي البحري
ق22. رأسية من شرقي البحري ولكن أحمد رضا تجناوتي يتألق.
ق6. تسديدة خطيرة من جلال داودي تمر فوق المرمى.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
منافس الأهلي - الجيش الرواندي يفوز على اتحاد المنستير في ذهاب الدور التمهيدي الكونفدرالية - فيوتشر يعود إلى مصر بتعادل سلبي من أوغندا أمام بول جينجا انتهت الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. تعادل سلبي تشكيل الكونفدرالية – بوبو وعمر كمال أساسيان مع فيوتشر ضد جينجا الأوغندي أبطال إفريقيا للسيدات - قرعة صعبة.. وادي دجلة يواجه صنداونز في دور المجموعات في الجول يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال بوبو إلى الأهلي في الجول يكشف حقيقة اقتراب سيمبا من التعاقد مع موسيماني قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل