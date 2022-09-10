مباشر السوبر الإفريقي - الوداد (0)-(1) نهضة بركان.. دخول أوناجم

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الوداد المغربي ضد نهضة بركان المغربي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

ق56. دخول محمد أوناجم وبن عيادة كبدلاء في الدقيقة الـ 57

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق36. حمزة الحمياني يتعملق في التصدي لتسديدة من يحى جبران من داخل منطقة الجزاء.

ق32. جووووول أول لنهضة بركان برأسية عن طريق شرقي البحري

ق22. رأسية من شرقي البحري ولكن أحمد رضا تجناوتي يتألق.

ق6. تسديدة خطيرة من جلال داودي تمر فوق المرمى.

انطلاق المباراة