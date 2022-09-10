انتهت الدوري الإسباني - قادش (0)-(4) برشلونة

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

برشلونة - قادش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة قادش ضد برشلونة في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 4-صفر

ق 92: جووووول ديمبيلي والرابع

ق 85: جووووووووول أنسو فاتي يسجل الثالث

استئناف المباراة

ق 101: استمرار توقف المباراة

ق 64: جووووول ليفاندوفسكي والثاني بمتابعة للكرة

ق54. جووول أول لبرشلونة عن طريق فرينكي دي يونج بعد متابعة لعرضية تصدى لها الحارس ليديسما ليسدد دي يونج في المرمى.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 10: تسديدة من رافينيا تصطدم في القائم

ق 2: فرصة خطيرة ضائعة من قادش

انطلاق المباراة

برشلونة قادش الدوري الإسباني
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