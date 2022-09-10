مباشر الكونفدرالية – بول جينجا (0) - (0) فيوتشر.. حارس أصحاب الأرض يمنع هدفا محققا
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 15:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريرقي بول جينجا الأوغندي ضد فيوتشر في ذهاب الدور التمهيدي من الكونفدرالية.
ويشارك فيوتشر لأول مرة في تاريخه في البطولات القارية بعد موسم واحد فقط من صعوده للدوري الممتاز من الدرجة الثانية.
وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:
في حراسة: محمود عبد الرحيم "جنش"
في الدفاع: عمر كمال عبد الواحد- سعد سمير- محمود رزق- جوزيف نجويم
في الوسط: كريم وليد "نيدفيد"- محمد فاروق- غنام محمد
في الهجوم: محمد رضا "بوبو"- أحمد عاطف- أحمد رفعت
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ق31: حارس بول جينجا يحرم فيوتشر من هدف محقق.
ق18: ركلة ركنية ثالثة لبول جينجا لكنها مرت دون خطورة على مرمى فيوتشر.
ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا.
انطلاق المباراة.
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