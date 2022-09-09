قائد الهلال: نستحق الفوز والبطولة جاءت في توقيت مهم

شدد سلمان الفرج قائد الهلال على استحقاق فريقه تحقيق بطلة كاس سوبر لوسيل.

وتوج الهلال بكأس سوبر لوسيل بالفوز على الزمالك بركلات الترجيح 4-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي إيجابيا بهدف لمثله.

وقال الفرج عبر "بي إن سبورتس": "مبروك لنادي الهلال وجماهيره، نستحق الفوز في الوقت الأصلي وفقا لمجريات المباراة ولكن حققنا الأهم في النهاية".

وأضاف "مرة ثانية لمبروك لجمهور الهلال، بطولة جاءت في توقيت مهم ومع بداية موسم تمنحنا دفعة كبرى في التحديات المقبلة".

والتقى الزمالك مع منافسه الهلال في قطر في إطار استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022 وجمعت المباراة بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

افتتح أوديون إيجالو أهداف المباراة في الدقيقة 18.

وأدرك احمد سيد "زيزو" التعادل للزمالك في الدقيقة 32.

وفي ركلات الترجيح، أهدر زيزو تسديدته بعدما ارتطمت بالقائم الأيمن.

فيما تصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لركلة محمود حمدي "الونش".