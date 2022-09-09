مباشر الدوري السعودي - اتحاد جدة (0) - (0) الرائد.. انطلاق الشوط الثاني
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:43
كتب : FilGoal
يستضيف الرائد منافسه اتحاد جدة على استاد ميدنة الملك عبد الله الرياضية ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
ويتواجد الثنائي المصري طارق حامد وأحمد حجازي ضمن التشكيل الأساسي للمدرب البرتغالي نونو سانتو.
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انطلاق الشوط الثاني
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نهاية الشوط الأول
ق45 عرضية من عمر هوساوي ينقذها دفاع الرائد
ق34 تسديدة قوية من رومارينيو مهاجم الاتحاد تمر بجوار مرمى الرائد
ق26 تبديل اضراري بنزول أحمد بامسعود بدلا من احمد شراحيلي الذي تعرض للإصابة.
ق5 ضغط مبكر من لاعبي الاتحاد على دفاع الرائد
انطلاق المباراة
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