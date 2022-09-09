الأهلي يعلن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم كولر

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:19

كتب : حسام نور الدين

مارسيل كولر

أعلن الأهلي عقد مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين المقبل لتقديم مدربه الجديد مارسل كولر للإعلام والجماهير.

وكان الأهلي أعلن رسميا اليوم الجمعة تعاقده مع المدرب السويسري بعقد يمتد لعامين ويصطحب معه ثلاثة مساعدين مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.

وحسبما علم FilGoal.com في السياق ذاته أن ميشيل يانكون سيعود لمنصبه كمدرب لحراس المرمى في الفريق الأول بعدما رحل عنه في عهد البرتغالي ريكاردو سواريش.

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من هو كولر

"الصدق هو أفضل طريقة للتعامل مع اللاعبين. ستدفع الثمن إذا كذبت عليهم".

هكذا أجاب السويسري مارسيل كولر في حواره مع موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"عن السبب الأبرز لنجاح تجربته مع المنتخب النمساوي.

كولر بات أحد المرشحين بقوة لتولي تدريب النادي الأهلي خلفا للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش.

وذكر مصدر مسؤول من الأهلي لـFilGoal.com: "مارسيل كولر أحد المرشحين لتدريب الفريق وهناك مفاوضات معه في الوقت الحالي".

ويبحث الأهلي عن مدير فني أجنبي خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بنهاية الموسم.

كولر (61 عامًا) قضى مسيرته بأكملها كلاعب في نادي جراسهوبرز، وفاز معه بالدوري السويسري 7 مرات، كما يمتلك 53 مباراة دولية مع سويسرا وشارك في يورو 1996.

كمدرب، تولى كولر مهمة تدريب فيل، وسانت جالين، وجراسهوبرز، وكولن الألماني، وبوخوم الألماني، ومنتخب النمسا، وبازل.

ولم يرتبط كولر بأي نادٍ منذ رحيله عن بازل في 2020، وكان قد حقق معه كأس سويسرا 2019.

وساهم كولر في تأهل النمسا للمرة الأولى في تاريخها إلى منافسات اليورو عبر التصفيات في 2016، بعد أن تأهلت مرة واحدة سابقة في 2008 بصفتها صاحبة الأرض.

وقاد كولر منتخب النمسا 54 مباراة وفاز في 25 لقاء وتعادل في 13 مباراة وخسر في 16 مباراة.

الأهلي كولر
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