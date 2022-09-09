مباشر كأس لوسيل - الهلال (1)-(1) الزمالك.. الدوسري يهدر أخطر فرص اللقاء

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

زيزو يحتفل بهدف الزمالك أمام الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.

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ق. 71 عرضية من الشهرني ينقذها حسام عبد المجيد.

ق. 67 عرصية أخرجها الدفاع وقابلها الجزيري بتصويبة فوق المرمى.

ق. 66 أخطر فرص اللقاء من الهلال. انطلاقة رائعة من سعود عبد الحميد وعرضية أرضية وتصويبة من سالم الدوسري بجانب القائم بقليل.

ق. 64 ميشيل ديلجادو يشارك بدلا من موسى ماريجا.

ق. 59 طولية يمهدها الشهراني برأسية إلى إيجالو الذي سدد على الطائر بجانب القائم.

ق. 53 تصويبة من كويلار بعيدة عن المرمى.

ق. 46 إنذار لـ إبراهيما نداي في أول دقيقة مع الزمالك.

دخول إبراهيما نداي ومحمد أشرف "روقا" مع بداية الشوط الثاني بدلا من شيكابالا، وسيد عبد الله "نيمار".

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 تبادل راائع للكرة بين ماريجا وإيجالو، وماريجا ينفرد ويسدد لكن عواد يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 34 عرضية من ماريجا والشهراني يسدد بقوة بجانب القائم.

ق. 32 جووووول التعاااادل. بينية من إمام عاشور إلى الجزيري الذي انفرد وسدد ليتصدى لها المعيوف ويتابعها زيزو في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 30 تصويبة قووووية من سلمان الفرج ومحمد عواد يتألللق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 27 تصويبة من إمام عاشور لكن بعيدة عن المرمى.

ق. 19 هدف أول لـ الهلال. بينية من جوستافو كويلار إلى إيجالو الذي انفرد بالمرمى وسدد الكرة ساقطة فوق محمد عواد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 13 الجزيري يتوغل ويدخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية بعيييدة عن زيزو المنفرد بالمرمى ليضيع الهدف الأول.

ق. 9 عرضية من سعود عبد الحميد ينقذها الونش برأسه قبل ماريجا ويتحصل على مخالفة.

ق. 5 كرة ثابتة نفذها سلمان الفرج في الحائط لتصل إلى موسى ماريجا الذي سدد ويتألق عواد في تحويلها إلى ركنية بصعوبة.

ق. 2 عرضية من ياسر الشهراني إلى إيجالو الذي استلم الكرة وتدخل الونش أمامه سريعا.

ق. 1 انطلاقة أولى من نيمار وتمريرة إلى الجزيري الذي أرسل عرضية أرضية قابلها زيزو بتصويبة في الدفاع.

بداية المباراة

كأس لوسيل الزمالك الهلال
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