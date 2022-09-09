مباشر كأس لوسيل - الزمالك ضد الهلال.. الجماهير تشعل الأجواء

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك تصنع الحدث في إستاد لوسيل قبل مواجهة الهلال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.

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-جماهير الزمالك تشعل الأجواء

-عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل افتتاح الملعب قبل مباراة الزمالك والهلال.

بداية المباراة بعد قليل

كأس لوسيل الزمالك الهلال
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