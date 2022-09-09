مباشر كأس لوسيل - الزمالك ضد الهلال.. الجماهير تشعل الأجواء
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 19:10
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك والهلال في كأس لوسيل بين بطلي الدوريين المصري والسعودي.
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-جماهير الزمالك تشعل الأجواء
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ملعب لوسيل كامل العدد قبل مواجهة الزمالك والهلال🔥— FilGoal (@FilGoal) September 9, 2022
الجماهير تزين مدرجات ملعب كأس العالم -قطر 2022 🏟🌟 pic.twitter.com/M8pNHm6VQL
-عمرو دياب يشعل الأجواء في حفل افتتاح الملعب قبل مباراة الزمالك والهلال.
بداية المباراة بعد قليل
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