مواعيد مباريات الجمعة 9 سبتمبر 2022 – كأس لوسيل.. وحجازي وحامد في السعودية

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 10:35

كتب : FilGoal

الزمالك

يوم لا يعرف الكثير من المباريات، لكنه يظل كرويًا بامتياز.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 9 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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كأس لوسيل

يلتقي الزمالك أمام الهلال السعودي في افتتاح استاد لوسيل بالثامنة مساءً.

المباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس، وbeIN Sports HD، والكأس 1 و2، السعودية الرياضية 1، والمغربية الرياضية.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي ومؤمن حسن وحسن العيدروس وأحمد الطيب وسمير المعيرفي وأحمد النفيسة.

الدوري السعودي

في الجولة الثانية من الدوري السعودي يحل الاتحاد -فريق أحمد حجازي وطارق حامد- ضيفًا على الرائد في الثامنة مساءً.

وتنقل المباراة عبر SSC Sports 1 بتعليق فهد العتيبي.

الدوري التركي

وبعد يوم واحد من ضم أحمد حسن "كوكا"، يستقبل ألانيا سبور نظيره أنقرة جوتشو في السابعة مساءً.

الدوري الإسباني

في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الإسباني يحل بلد الوليد ضيفًا على جيرونا في التاسعة مساءً.

المباراة تُنقل عبر beIN Sports 1 بتعليق أحمد عبده.

الدوري الفرنسي

وفي افتتاح الجولة بالدوري الفرنسي يستقبل لانس نظيره تروا في التاسعة مساءً، مباراة تُنقل عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

الدوري الألماني

وفي ألمانيا يلتقي فيردر بريمن بـ أوجسبورج في الثامنة والنصف مساءً عبر beIN Sports 3 بتعليق نوفل باشي.

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وفي منافسات نصف نهائي أمريكا المفتوحة، يلتقي الروسي كارين خاتشانوف بـ النرويجي كاسبر رود في التاسعة مساءً عبر beIN Sports 5.

وفي نصف النهائي الثاني يلعب الإسباني كارلوس ألكاراز أمام الأمريكي فرانسيس تيافو في الواحدة بعد منتصف الليل عبر beIN Sports 5 أيضًا.

المواعيد مواعيد المباريات
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