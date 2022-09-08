مؤتمر فيريرا: جهّزوا الأقمصة يا جمهور الزمالك.. نعدكم بأداء قوي في النهائي ضد الهلال

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 20:52

كتب : إبراهيم رمضان

جوزفالدو فيريرا - الزمالك

وجّه جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الدعوة لجماهير ناديه لدعم الفريق في مواجهة الهلال السعودي.

ويلتقي الزمالك بالهلال في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة مساء الجمعة.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بتواجد الزمالك هنا في قطر قبل كأس العالم ومواجهة الهلال في افتتاح استاد لوسيل".

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وتابع: "أعشق النهائيات وأحب الفوز بها، الهلال فريق قوي لكن الزمالك خاض موسمًا صعبًا، مررنا بظروف صعبة كثيرة وتغلبنا عليها".

وأضاف: "علمت أن جماهير الزمالك في قطر كثيرة، أطالبهم بتجهيز أقمصة الفريق لدعم الزمالك، الاستاد مكيف وذلك سيساعد على تقديم أداء جيد".

وأشار: "أناشد الجماهير المصرية وجماهير الزمالك، سنعتمد على مساندتكم لنا غدا، نعدكم بتقديم أداء قوي والظهور بشكل جيد، أشكرهم على الاستقبال الرائع الذي حظينا به منذ قدومنا".

وتابع: "الموسم الماضي كان طويلًا وانتهى منذ أسبوع تقريبًا، وذلك قد يؤثر على أداء اللاعبين، خاصة أننا لم نخض فترة إعداد للموسم الجديد، لكن الفريق الذي فاز بالدوري هو من سيتواجد غدًا، لدينا قاعدة شباب كبيرة بالإضافة إلى عناصر خبرة، ولذلك نخوض اللقاء بفريق منسجم".

وأوضح: "لا أستطيع الحديث عن مشاركة زكريا الوردي أساسيًا من عدمها، لأنه يحتاج إلى الانسجام مع باقي الفريق ليشارك".

وأتم: "لدينا فكرة عن المنافس وخطة وطريقة اللعب، أعتبر الخصم مشكلة نحاول حلها، كل مباراة لها ظروفها ومن المهم أن يكون للفريق هويته وطريقة لعبه، الزمالك لا يغير طريقة لعبه مع أي فريق، سنواجه الهلال في مباراة نهائية وأعد بتقديم أداء قوي".

الزمالك فيريرا كأس لوسيل
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