انتهت الدوري الأوروبي – مانشستر يونايتد (0) - (1) ريال سوسيداد.. انتصار الضيوف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي مانشستر يونايتد وريال سوسيداد التي تقام في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بفوز سوسيداد بهدف دون رد.

ق90: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق84: تبديل أخير ليونايتد بخروج مالاسيا ومشاركة تشارلي ماكنيل.

ق70: تبديلان ليونايتد بمشاركة سانشو بدلا من أنتوني وجارانشو بدلا من إيلانجا.

ق58: جوووووول برايس مينديز يسجل الهدف الأول للإسبان من ركلة جزاء.

ق57: ركلة جزاء لسوسيداد بداعي لمسة يد على ليساندرو مارتينيز.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديلان ليونايتد بمشاركة برونو فيرنانديز بدلا من إريكسن، وليساندرو مارتينيز بدلا من دالوت.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق36: رونالدو يسجل هدفا برأسية لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

ق15: مازال التعادل السلبي مستمرا وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

انطلاق المباراة.