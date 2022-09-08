رامون دياز: جاهزون لتقديم الصورة الحقيقية لـ الهلال أمام الزمالك

شدد رامون دياز مدرب الهلال على ثقته في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويلعب الهلال ضد الزمالك، غدا الجمعة ضمن نهائي كأس سوبر لوسيل بالدوحة العاصمة القطرية.

وقال دياز في مؤتمر صحفي: "نخوض مباراة قوية ومهمة بالنسبة إلينا، ونحن جاهزون لتقديم الصورة الحقيقية لفريقنا، وكل مباراة تختلف ظروفها عن الأخرى"

وأضاف "نحن على أتم الاستعداد للعب المباراة أمام حضور جماهيري كبير".

وتابع "أفخر بإشرافي على مجموعة لاعبين متميزين يمثلون المنتخب السعودي ولديهم الخبرة الكبيرة".

وسيرتدي الزمالك القميص والسروال الأبيض، فيما يرتدي حارسه اللون الأخضر.

وسيرتدي الهلال القميص الأساسي له والأزرق بالكامل.

في الوقت ذاته تقرر اللجوء لركلات الجزاء مباشرة حال التعادل في الوقت الأصلي دون وجود للأشواط الإضافية.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.