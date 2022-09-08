هالاند وجيسوس وبوب ضمن ثمانية مرشحين لـ جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 12:21

كتب : FilGoal

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في أغسطس بـ الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بريمييرليج المرشحين لجائزة لاعب شهر أغسطس.

وضمت القائمة ثنائي أرسنال جابرييل جيسوس ومارتن أوديجارد.

وجاء إيرلينج هالاند المنضم حديثا إلى الدوري الإنجليزي في قائمة أفضل لاعب لشهر أغسطس.

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وشهدت القائمة تواجد حارس مرمى وحيد وهو نك بوب حارس نيوكاسل.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- جابرييل جيسوس ( أرسنال)

- مارتن أوديجارد (أرسنال)

- رودريجو (ليدز يونايتد)

- ويلفريد زاها (كريستال بالاس)

- نك بوب (نيوكاسل يونايتد)

- باسكال جروس (برايتون)

- أليكسندر ميتروفيتش (فولام)

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وكان هالاند قد خاض 5 مباريات في شهر أغسطس بالدوري الإنجليزي وحقق الفوز في اربعة وتعادل مرة واحدة، ونجح مهاجم مانشستر سيتي في تسجيل 9 أهداف وصناعة هدف وحيد.

بينما جروس حقق الفوز في 3 مرات وتعادل مرة وخسر مثلها وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدف وحيد.

أما جيسوس فحقق الفوز في المباريات الخمسة التي خاضها مع أرسنال ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم، بينما زميله أوديجارد سجل ثلاثة أهداف.

ويعتبر ميتروفيتش ثاني أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في شهر أغسطس خلف هالاند إذ سجل 5 أهداف لكن فريقه حقق الفوز مرتين فقط وتعادل مثلهم وخسر مرة واحدة.

أما بوب حارس المرمى الوحيد في القائمة فقد حقق فريقه الفوز مرة وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة، وحافظ بوب على نظافة شباكه مرتين وتصدى لـ 19 تسديدة.

الدوري الإنجليزي هالاند جيسوس بوب
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