مباشر دوري الأبطال - برشلونة (3)-(1) فيكتوريا بلزن.. الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة، وكذلك يلعب أتليتكو مدريد ضد بورتو في المجوعة الثانية.

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد X بورتو

كلوب بروج X باير ليفركوزن

ق 42: جووووول سيالا الأول لكلوب بروج

المجموعة الثالثة

برشلونة X فيكتوريا بلزن

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ق 46: جوووووول ليفاندوفسكي والثالث للبرسا بعد عرضية رائعة من ديمبيلي

ق 43: جووووول الأول لفيكتوريا بلزن عن طريق سيكورا

ق 24: إلغاء ركلة الجزاء

ق 23: ركلة جزاء لفريق فيكتوريا بلزن

ق 13: جووووول فرانك كيسي والهدف الأول لبرشلونة

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المجموعة الرابعة

إنتراخت فرانكفورت X سبورتنج لشبونة

توتنام X مارسيليا