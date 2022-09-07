مباشر دوري الأبطال - برشلونة (3)-(1) فيكتوريا بلزن.. الشوط الثاني

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة، وكذلك يلعب أتليتكو مدريد ضد بورتو في المجوعة الثانية.

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد X بورتو

كلوب بروج X باير ليفركوزن

ق 42: جووووول سيالا الأول لكلوب بروج

المجموعة الثالثة

برشلونة X فيكتوريا بلزن

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق 46: جوووووول ليفاندوفسكي والثالث للبرسا بعد عرضية رائعة من ديمبيلي

ق 43: جووووول الأول لفيكتوريا بلزن عن طريق سيكورا

ق 24: إلغاء ركلة الجزاء

ق 23: ركلة جزاء لفريق فيكتوريا بلزن

ق 13: جووووول فرانك كيسي والهدف الأول لبرشلونة

لمتابعة إنتر ميلان وبايرن ميونيخ دقيقة بدقيقة اضغط هنا

المجموعة الرابعة

إنتراخت فرانكفورت X سبورتنج لشبونة

توتنام X مارسيليا

برشلونة دوري أبطال أوروبا توتنام مارسيليا
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