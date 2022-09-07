مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) فيكتوريا بلزن.. انطلاق المباراة

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة، وكذلك يلعب أتليتكو مدريد ضد بورتو في المجوعة الثانية.

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد X بورتو

كلوب بروج X باير ليفركوزن

المجموعة الثالثة

برشلونة X فيكتوريا بلزن

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

لمتابعة إنتر ميلان وبايرن ميونيخ دقيقة بدقيقة اضغط هنا

المجموعة الرابعة

إنتراخت فرانكفورت X سبورتنج لشبونة

توتنام X مارسيليا