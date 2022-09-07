مباشر دوري الأبطال - برشلونة (0)-(0) فيكتوريا بلزن.. انطلاق المباراة
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة، وكذلك يلعب أتليتكو مدريد ضد بورتو في المجوعة الثانية.
المجموعة الثانية
أتليتكو مدريد X بورتو
كلوب بروج X باير ليفركوزن
المجموعة الثالثة
برشلونة X فيكتوريا بلزن
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المجموعة الرابعة
إنتراخت فرانكفورت X سبورتنج لشبونة
توتنام X مارسيليا
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