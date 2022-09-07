انتهت دوري الأبطال - برشلونة (5)-(1) فيكتوريا بلزن

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

هدف فرانك كيسي مع برشلونة أمام فيكتوريا بلزن

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب برشلونة ضد فيكتوريا بلزن في المجموعة الثالثة، وكذلك يلعب أتليتكو مدريد ضد بورتو في المجوعة الثانية.

المجموعة الثانية

أتليتكو مدريد X بورتو

كلوب بروج X باير ليفركوزن

ق 42: جووووول سيالا الأول لكلوب بروج

المجموعة الثالثة

برشلونة X فيكتوريا بلزن

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نهاية المباراة بفوز برشلونة 5-1

ق 70: جووووول فيران توريس والخامس

ق 68: جوووووول ليفاندوفسكي والهاتريك

ق 46: جوووووول ليفاندوفسكي والثالث للبرسا بعد عرضية رائعة من ديمبيلي

ق 43: جووووول الأول لفيكتوريا بلزن عن طريق سيكورا

ق 34: جووووووول ليفاندوفسكي والثاني لبرشلونة

ق 24: إلغاء ركلة الجزاء

ق 23: ركلة جزاء لفريق فيكتوريا بلزن

ق 13: جووووول فرانك كيسي والهدف الأول لبرشلونة

المجموعة الرابعة

إنتراخت فرانكفورت X سبورتنج لشبونة

توتنام X مارسيليا

ق 81: جووووول ريتشاليسون والثاني

ق 76: جووووول الأول لتوتنام عن طريق ريتشاليسون

برشلونة دوري أبطال أوروبا توتنام مارسيليا
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