مباشر دوري الأبطال – نابولي (4) - (1) ليفربول.. صلاح يخرج مستبدلا

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:43

كتب : FilGoal

زامبو أنجويسا - نابولي وليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نابولي وليفربول التي تقام في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق62: داروين نونزي يشارك بدلا من فيرمينو، وجوتا بدلا من صلاح.

ق49: جوووووووووووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق47: جووووووووووووول راااااااااااااااااابع لنابولي عن طريق بيوتر زيلينسكي.

تبديل لليفربول بخروج جوميز ومشاركة ماتيب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثية دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جووووووووووووووووول ثااااااااااالث لنابولي من جيوفاني سيميوني بعد مرور سهل وغريب لخفيشا كفاراتشخيليا من جو جوميز.

ق41: تبديل أول اضطراري لنابولي بخروج أوسيمين مصابا ومشاركة جيوفاني سيميوني.

ق31: جووووووووووووووول ثااااااااان لنابولي عن طريق زامبو أنجويسا بعد تبادل سريع للكرة مع بيوتر زيلينسكي.

ق30: تسديدة زاحفة من صلاح تصدى لها حارس نابولي بثبات.

ق28: أوسيمين ينفرد ويسدد لكن فان دايك شتت الكرة من على خط المرمى.

ق22: تسديدة من أرنولد ارتطمت في شباك نابولي من الأعلى وتصدي من حارس نابولي.

ق18: أليسون يتصدى لركلة جزاء أوسيمين.

ق17: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح نابولي.

ق16: الحكم يعود لمشاهدة تقنية الفيديو تحسبا لوجود ركلة جزاء على فان دايك بعد تدخله على أوسيمين.

ق6: جووووووووووووول أووووووووووول زيلينسكي يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين أليسون الذي قفز للناحية الأخرى.

ق4: الحكم يحتسب ركلة جزاء لنابولي بداعي لمسة يد على ميلنر إثر تسديدة زيلينسكي.

ق4: ضغط متتالي من نابولي ولكن تسديدة بيوتر زيلينسكي مرت لخارج الملعب.

ق1: خطأ قاتل من أليسون في الخروج من مرماه ولكن تسديدة أوسيمين ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى ليفربول ليضيع هدف محقق على نابولي.

انطلاق المباراة.

ليفربول نابولي دوري أبطال أوروبا
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