مباشر دوري الأبطال – نابولي (0) - (0) ليفربول.. الحظ يمنع أوسيمين من هدف محقق
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نابولي وليفربول التي تقام في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.
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ق6: جووووووووووووول أووووووووووول زيلنسكي يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين أليسون الذي قفز للناحية الأخرى.
ق4: الحكم يحتسب ركلة جزاء لنابولي بداعي لمسة يد على ميلنر إثر تسديدة زيلنسكي.
ق4: ضغط متتالي من نابولي ولكن تسديدة بيوتر زيلنسكي مرت لخارج الملعب.
ق1: خطأ قاتل من أليسون في الخروج من مرماه ولكن تسديدة أوسيمين ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى ليفربول ليضيع هدف محقق على نابولي.
انطلاق المباراة.
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