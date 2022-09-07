مباشر دوري الأبطال – نابولي (0) - (0) ليفربول.. الحظ يمنع أوسيمين من هدف محقق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نابولي وليفربول التي تقام في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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ق6: جووووووووووووول أووووووووووول زيلنسكي يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين أليسون الذي قفز للناحية الأخرى.

ق4: الحكم يحتسب ركلة جزاء لنابولي بداعي لمسة يد على ميلنر إثر تسديدة زيلنسكي.

ق4: ضغط متتالي من نابولي ولكن تسديدة بيوتر زيلنسكي مرت لخارج الملعب.

ق1: خطأ قاتل من أليسون في الخروج من مرماه ولكن تسديدة أوسيمين ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى ليفربول ليضيع هدف محقق على نابولي.

انطلاق المباراة.