انتهت دوري الأبطال – نابولي (4) - (1) ليفربول.. انتصار كبير للفريق الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي نابولي وليفربول التي تقام في ملعب دييجو أرماندو مارادونا في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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نهاية المباراة بفوز نابولي بأربعة أهداف لهدف.

ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق77: أرتور ميلو يشارك لأول مرة مع ليفربول بدلا من هارفي إيليوت.

ق62: داروين نونيز يشارك بدلا من فيرمينو، وجوتا بدلا من صلاح، وتياجو ألكانتارا بدلا من ميلنر.

ق49: جوووووووووووووول لويس دياز يسجل الهدف الأول لليفربول بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

ق47: جووووووووووووول راااااااااااااااااابع لنابولي عن طريق بيوتر زيلينسكي.

تبديل لليفربول بخروج جوميز ومشاركة ماتيب.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بثلاثية دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق44: جووووووووووووووووول ثااااااااااالث لنابولي من جيوفاني سيميوني بعد مرور سهل وغريب لخفيشا كفاراتشخيليا من جو جوميز.

ق41: تبديل أول اضطراري لنابولي بخروج أوسيمين مصابا ومشاركة جيوفاني سيميوني.

ق31: جووووووووووووووول ثااااااااان لنابولي عن طريق زامبو أنجويسا بعد تبادل سريع للكرة مع بيوتر زيلينسكي.

ق30: تسديدة زاحفة من صلاح تصدى لها حارس نابولي بثبات.

ق28: أوسيمين ينفرد ويسدد لكن فان دايك شتت الكرة من على خط المرمى.

ق22: تسديدة من أرنولد ارتطمت في شباك نابولي من الأعلى وتصدي من حارس نابولي.

ق18: أليسون يتصدى لركلة جزاء أوسيمين.

ق17: الحكم يحتسب ركلة جزاء لصالح نابولي.

ق16: الحكم يعود لمشاهدة تقنية الفيديو تحسبا لوجود ركلة جزاء على فان دايك بعد تدخله على أوسيمين.

ق6: جووووووووووووول أووووووووووول زيلينسكي يسجل الهدف الأول لنابولي من ركلة جزاء سددها بنجاح على يمين أليسون الذي قفز للناحية الأخرى.

ق4: الحكم يحتسب ركلة جزاء لنابولي بداعي لمسة يد على ميلنر إثر تسديدة زيلينسكي.

ق4: ضغط متتالي من نابولي ولكن تسديدة بيوتر زيلينسكي مرت لخارج الملعب.

ق1: خطأ قاتل من أليسون في الخروج من مرماه ولكن تسديدة أوسيمين ارتطمت في القائم الأيسر لمرمى ليفربول ليضيع هدف محقق على نابولي.

انطلاق المباراة.