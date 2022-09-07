مباشر دوري الأبطال - إنتر (0)-(1) بايرن ميونيخ.. انطلاق الشوط الثاني

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

كيميتش - بايرن ميونيخ ضد إنتر

يستضيف إنتر فريق بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقع الفريقان بجوار ناديي برشلونة وفيكتوريا بلزن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37 تسديدة قوية من ألفونسو ديفيز من خارج منطقة الجزاء وتألق أونانا

ق25 جووووول ليروي ساني

ق23 تسديدة قوية من توماس مولر ولكن أونانا يتألق ويحولها لركنية

ق9 توماس موللر يهدر فرصة محققة من داخل منطقة الجزاء وتصدي أونانا

ق3 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لجوشوا كيميتش ولكن تصدي من أونانا

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا إنتر بايرن ميونيخ
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