مباشر دوري الأبطال - إنتر (0)-(0) بايرن ميونيخ.. تسديدة أولى قوية

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي إنتر بهدف دجيكو ضد ميلان

يستضيف إنتر فريق بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويقع الفريقان بجوار ناديي برشلونة وفيكتوريا بلزن.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق3 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لجوشوا كيميتش ولكن تصدي من هاندانوفيتش

انطلاق المباراة

دوري أبطال أوروبا إنتر بايرن ميونيخ
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