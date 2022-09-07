مباشر دوري الأبطال - إنتر (0)-(0) بايرن ميونيخ.. تسديدة أولى قوية
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 20:36
كتب : FilGoal
يستضيف إنتر فريق بايرن ميونيخ في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويقع الفريقان بجوار ناديي برشلونة وفيكتوريا بلزن.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق3 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لجوشوا كيميتش ولكن تصدي من هاندانوفيتش
انطلاق المباراة
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