انتهت دوري الأبطال - إنتر (0)-(2) بايرن ميونيخ.. نهاية اللقاء

فان دايك: من الصعب تحديد أين هي مشكلة ليفربول

تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس

كلوب: نابولي لعب جيدا وليفربول لم يفعل.. وأعتقد أن ولفرهامبتون لن يتوقف عن الضحك