تقرير: خواكين يقترح الاعتزال لإنقاذ أزمة بيتيس الاقتصادية وتسجيل اللاعبين

تصدر خواكين سانشيز لاعب ريال بيتيس دور البطولة من جديد مع فريقه خلال الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

خواكين النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

ويعجر ريال بيتيس عن تسجيل ويليان خوسيه وكلاديو برافو الوافدين الجدد بسبب الأزمة الاقتصادية.

وبحسب صحيفة "El Pelotazo" الإسبانية فإن خواكين اقترح الاعتزال من أجل المساعدة في تسجيل اللاعبين الجدد والعمل ضمن الطاقم الفني.

لكن وفقا للصحيفة الإسبانية فإن حال اعتزال خواكين لن يؤثر الأمر وستظل الأزمة كما هي.

وانضم خواكين لـ ريال بيتيس أول مرة عام 1997، وظهر مع الفريق الأول في 2000.

ورحل خواكين عن بيتيس في 2006 لينضم إلى فالنسيا الذي حصد في صفوفه كأس ملك إسبانيا أيضًا.

خواكين قاد فريقه بيتيس لحصد لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، ويمتلك خواكين بطولة سابقة مع بيتيس عام 2005 عندما حصد كأس الملك أيضًا.

ولعب خواكين 36 مباراة بقميص بيتيس الموسم الماضي أغلبها كبديل، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبشكل عام يمتلك خواكين 600 مباراة في الدوري الإسباني مع مختلف الفرق التي مثلها، وتفصله 22 مباراة فقط عن أندوني زوبيزاريتا صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات في الليجا.

كما بات خواكين على موعد مع معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المواسم في الدوري الإسباني بواقعة 20 موسمًا في 2023.