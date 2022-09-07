إنبي يوضح حقيقة انتقال محمود جاد للزمالك

نفى شريف أبو الغيط المتحدث باسم نادي إنبي توصل إدارة ناديه لاتفاق نهائي مع الزمالك لبيع مع محمود جاد حارس مرمى الفريق.

وقال أبو الغيط في تصريحات عبر قناة TEN: "خبر انتقال محمود جاد للزمالك غير صحيح على الإطلاق، يوجد كلام من إدارة الزمالك مع إدارة إنبي ولكن لا يوجد اتفاق أو عرض رسمي".

وتابع "المفاوضات لا زالت شفهية بين إدارة الزمالك وأكثر من ناد آخر ولكن لا يوجد عرض رسمي".

وواصل "نيتنا موجودة في بيع جاد، هو حارس رائع ونحن نعرف أن الكثير من العروض ستصله وأنه يريد الانتقال ونحن لا نقف أمام لاعبي الفريق خاصة إذا كان البديل متوفر وهو بالفعل متوفر".

وأضاف "لا نغالي في مفاوضات جاد السوق واضح ولدينا لجنة تسويق محترمة ولا ندخل لاعبينا في مزاد ولكن نعرف قيمتهم وحتى الآن لم نحدد سعر اللاعب وسنقيم العروض المناسبة للنادي واللاعب ونختار الأمثل".

وشدد "رغبة اللاعب هي الأهم في إتمام الصفقة وهو قد ترك لنا القرار بمنتهى الثقة في إدارة إنبي".

وأتم "حسمنا حتى الآن التعاقد مع صفقتين وخلال الأسبوع الحالي سنتعاقد مع ثلاث صفقات جدد".

وكان FilGoal.com قد علم أن جلسة جمعت بين حارس مرمى إنبي ومسؤولي الزمالك من أجل التفاوض للانضمام في الموسم الجدي.

ورحب محمود جاد بفكرة الانتقال إلى نادي الزمالك وكشف عن موافقته بالانضمام إلى الفريق.

وعلم FilGoal.com أن محمود جاد ينتظر إنهاء المفاوضات بين الزمالك وإنبي.

وخاض محمود جاد 20 مباراة مع إنبي في الموسم المنقضي ببطولتي الدوري وكأس مصر.

واستقبل جاد 30 هدفا في الموسم الماضي بينما حافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

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