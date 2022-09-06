مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (2) - (1) يوفنتوس.. مكيني جوووووول

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

وستون مكيني - باريس سان جيرمان ويوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.

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ق65: تمريرة بالكعب رائعة من نيمار وبينية سريعة من ميسي لمبابي لكن تسديدة اللاعب الفرنسي اليسارية مرت لخارج الملعب.

ق59: تسديدة قوية من رابيو مرت بجوار المرمى بقليل.

ق59: دوناروما يتألق أمام رأسية قوية من فلاهوفيتش.

ق53: جوووووووووول مكيني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس برأسية من ركلة ركنية بعد خطأ قاتل من دوناروما في الخروج من مرماه بدون مبرر.

ق49: تسديدة من نيمار تصدى لها ماتيا بيرين.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق30: سيطرة باريسية تامة على اللقاء.

ق22: جوووووووووووووول ثااااان لسان جيرمان بتسديدة زاحفة من مبابي من داخل منطقة الجزاء.

ق19: رأسية من ميليك تصدى لها دوناروما وتابعها فلاهوفيتش بالكعب لكن شتتها الدفاع وتسديدة أخيرة من كوستيتش مرت لخارج الملعب.

ق6: جوووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة على الطائر.

انطلاق المباراة.

سان جيرمان يوفنتوس دوري أبطال أوروبا
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