مباشر دوري الأبطال – سان جيرمان (2) - (1) يوفنتوس.. مكيني جوووووول
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي باريس سان جيرمان ضد يوفنتوس في أولى جولات دوري أبطال أوروبا.
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ق65: تمريرة بالكعب رائعة من نيمار وبينية سريعة من ميسي لمبابي لكن تسديدة اللاعب الفرنسي اليسارية مرت لخارج الملعب.
ق59: تسديدة قوية من رابيو مرت بجوار المرمى بقليل.
ق59: دوناروما يتألق أمام رأسية قوية من فلاهوفيتش.
ق53: جوووووووووول مكيني يسجل الهدف الأول ليوفنتوس برأسية من ركلة ركنية بعد خطأ قاتل من دوناروما في الخروج من مرماه بدون مبرر.
ق49: تسديدة من نيمار تصدى لها ماتيا بيرين.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سان جيرمان بهدفين دون رد.
ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.
ق30: سيطرة باريسية تامة على اللقاء.
ق22: جوووووووووووووول ثااااان لسان جيرمان بتسديدة زاحفة من مبابي من داخل منطقة الجزاء.
ق19: رأسية من ميليك تصدى لها دوناروما وتابعها فلاهوفيتش بالكعب لكن شتتها الدفاع وتسديدة أخيرة من كوستيتش مرت لخارج الملعب.
ق6: جوووووووووول مبابي يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة على الطائر.
انطلاق المباراة.