مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (3)-(0) كوبنهاجن

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش و فوفانا وكيبا أريزابالاجا - تشيلسي × دينامو زغرب

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دينامو زغرب X تشيلسي

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ق55. تسديدة قوية من أورسيتش يتصدى لها كيبا وترتد من العارضة كادت أن تكون الهدجف الثاني لدينامو زغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13. جوووووول أول عن طريق ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق كيبا بطريقة رائعة.

بداية المباراة

بروسيا دورتموند X كوبنهاجن

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ق82. جوووول ثالث لدورتموند بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق جودي بيلينجهام.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووول الثاني لدورتموند عن طريق رافاييل جاريرو بعد تبادل رائع للكرة مع رينا.

ق34. جووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق ماركو رويس بعد مرور رائع من المدافع وتسديدة بقدمه اليسرى في المرمى.

ق8. موديست يهدر الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسددها بعيدا.

بداية المباراة

دوري أبطال أوروبا تشيلسي دورتموند كوبنهاجن دينامو زغرب
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