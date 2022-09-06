مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (2)-(0) كوبنهاجن,, العارضة تمنع الثاني

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

ميسلاف أورسيتش و فوفانا وكيبا أريزابالاجا - تشيلسي × دينامو زغرب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

دينامو زغرب X تشيلسي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق55. تسديدة قوية من أورسيتش يتصدى لها كيبا وترتد من العارضة كادت أن تكون الهدجف الثاني لدينامو زغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق13. جوووووول أول عن طريق ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق كيبا بطريقة رائعة.

بداية المباراة

بروسيا دورتموند X كوبنهاجن

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جووول الثاني لدورتموند عن طريق رافاييل جاريرو بعد تبادل رائع للكرة مع رينا.

ق34. جووول أول لبوروسيا دورتموند عن طريق ماركو رويس بعد مرور رائع من المدافع وتسديدة بقدمه اليسرى في المرمى.

ق8. موديست يهدر الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسددها بعيدا.

بداية المباراة

دوري أبطال أوروبا تشيلسي دورتموند كوبنهاجن دينامو زغرب
نرشح لكم
تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية تشكيل ريال مدريد – فالفيردي أساسي.. وتشواميني يجاور مورديتش وكروس في الوسط مؤتمر إنزاجي: نحتاج لـ10 نقاط في مجموعة.. وماني لديه قوة لا تصدق تشكيل دورتموند – رباعي هجومي أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا مؤتمر دي لورينزو: انتظرنا عامين لنشارك في الأبطال.. ويجب أن نتحلى بالشجاعة أمام ليفربول
أخر الأخبار
تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سواريش: لم نتوج بالبطولات لكن قدمنا كل شيء لـ الأهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - جيرو ولياو يقودان الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - تغيير موعد ودية الأهلي وإيندهوفن.. وطرح التذاكر في الأسواق 17 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات