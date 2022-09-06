مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (0)-(0) كوبنهاجن.. جووووول أول رائع

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:25

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج يسجل هدفا مع تشيلسي أمام ليستر سيتي

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دينامو زغرب X تشيلسي

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ق13. جوووووول أول عن طريق ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق كيبا بطريقة رائعة.

بداية المباراة

بروسيا دورتموند X كوبنهاجن

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ق8. موديست يهدر الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسددها بعيدا.

بداية المباراة

دوري أبطال أوروبا تشيلسي دورتموند كوبنهاجن دينامو زغرب
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