مباشر دوري الأبطال – دينامو زغرب (1)-(0) تشيلسي.. دورتموند (0)-(0) كوبنهاجن.. جووووول أول رائع
الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:25
كتب : FilGoal
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دينامو زغرب X تشيلسي
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ق13. جوووووول أول عن طريق ميسلاف أورسيتش الذي انطلق من منتصف الملعب لينفرد بالمرمى ويضع الكرة من فوق كيبا بطريقة رائعة.
بداية المباراة
بروسيا دورتموند X كوبنهاجن
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ق8. موديست يهدر الهدف الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يسددها بعيدا.
بداية المباراة
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